Nintendo annonce un compartiment à piles pour les Joy-Con de la Switch

Cette semaine a été l’occasion pour Nintendo de s’exprimer publiquement dans un Nintendo Direct, ces conférences en ligne dans lesquelles la marque présente ses plans à venir en matière de jeux vidéo. Nintendo a donc annoncé les prochains jeux de la Switch, comme Arms, Mario Kart 8 Deluxe ou Ultra Street Fighter II, et en a également profité pour présenter des nouveautés matérielles remarquées : un compartiment à piles pour les Joy-Con et un dock supplémentaire pour la console, le tout accompagné d’un nouveau Joy-Con jaune.



Les Joy-Con de la Switch sont des manettes un peu particulières : elles fonctionnent sur batterie, mais il n’existe aucun autre moyen de les recharger qu’en les connectant directement à la console, ce qui signifient qu’elles ne peuvent alors pas être utilisées indépendamment de la Switch. Ce petit défaut a visiblement été suffisant pour faire réagir Nintendo, qui a donc présenté un compartiment à piles destiné à ces manettes afin d’en prolonger l’autonomie. Concrètement, une fois relié à un Joy-Con, ce compartiment permet d’accueillir deux piles AA, bien que Nintendo n’indique pas à quel point cela permet de gagner en autonomie. Aucune information également concernant son prix. Ce compartiment accompagnera la sortie d’une nouvelle couleur de Joy-Con, jaune, le 16 juin prochain, et qui viendra s’ajouter aux couleurs rouge, bleu et gris.





Concernant la console en elle-même, Nintendo a annoncé la sortie prochaine d’un dock vendu séparément. Concrètement, il s’agira exactement du même dock que celui fourni avec la console, et permettra donc de le brancher à une nouvelle TV sans avoir à débrancher un premier dock, pratique pour les joueurs qui se déplacent beaucoup. Attendu pour le 19 mai prochain, ce dock est annoncé au prix de 60 dollars aux États-Unis.