Nintendo vend à prix d'or les accessoires pour la Switch

Après la présentation de sa Switch, Nintendo a mis à jour son site Internet en y ajoutant toutes les informations sur sa nouvelle console, ainsi que les prix de ses (très onéreux) accessoires.

Présentée cette nuit à Tokyo, la Switch est un modèle hybride entre console portable et machine de salon. Sa manette se compose de trois parties : deux Joy-Con et un Joy-Con Grip qui réunit les deux premières. Ces différentes pièces peuvent être achetées ensemble ou séparément pour former une manette pour un second joueur. Il est aussi possible d’opter pour un volant ou un dock supplémentaire pour brancher la Switch à un second téléviseur. Autant d’accessoires optionnels que Nintendo propose au prix fort.

Une manette Pro Controller : 69,99 $

Une paire de Joy-Con (bleu/bleu, rouge/rouge, gris/gris ou rouge/bleu) : 79,99 $

Un Joy-Con (gauche ou droite) : 49,99 $

Un Joy-Con Charging Grip (pour maintenir la manette et charger les Joy-Con) : 29,99 $

Un Dock supplémentaire : 89,99 $

Deux Joy-Con Wheel : 14,99 $

Au final, on se retrouve rapidement avec une facture salée, d’autant plus que Nintendo pourrait ne pas effectuer la conversion dollar-euro comme nous. Affichée à 299 $ aux États-Unis, la Switch est disponible en précommande entre 329,99 et 349,99 € sur les boutiques en ligne françaises. Une différence qui, si elle se vérifie, pourrait également se répercuter sur les accessoires.

