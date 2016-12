La Nintendo Switch ne devrait pas avoir de batterie amovible

Les rumeurs vont bon train concernant la sortie de la Nintendo Switch et plus particulièrement sur sa batterie et donc son autonomie lorsque l’on va vouloir jouer de façon mobile et non sur secteur. Sera-t-il possible de changer la batterie quand celle-ci sera vide ou aura-t-elle suffisamment d’autonomie pour jouer assez longtemps avant de la recharger ?



Selon plusieurs sources, la batterie de la prochaine console de Nintendo ne devrait pas être amovible et c’est donc une mauvaise nouvelle surtout pour ceux qui jouent beaucoup et qui envisageaient de profiter de la Switch en mobilité. De son côté, Nintendo continue d'insister sur le fait que la console est équipée d'un port USB-C qui lui permettrait d'être rechargée facilement et rapidement.



Ces informations concernent le prototype final de cette version de la Nintendo Switch. Toutefois, il est toujours possible que Nintendo puisse changer d’avis au dernier moment et d’opter pour une batterie amovible mais la probabilité semble assez faible à seulement deux semaines de la présentation officielle. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, rien n’est confirmé sur le fait que la batterie soit ou non amovible, ce qui impose de prendre cette information avec des pincettes tant qu’une confirmation officielle ne sera pas publiée.