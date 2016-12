Nintendo Switch : pas de réalité virtuelle mais du Full HD en mode portable

En attendant la présentation officielle de la Switch, lors d'un évènement prévu pour le 12 janvier 2017, les rumeurs se multiplient. Dernièrement, Takashi Mochizuki, un rédacteur au sein du Wall Street Journal, a partagé les informations qu’il a obtenues auprès de ses sources. Elles contredisent la rumeur de la réalité virtuelle mais confirment la résolution Full HD en mode portable.

La réalité virtuelle resterait au stade du brevet

Les internautes peuvent consulter les brevets relatifs à la Nintendo Switch sur le forum de NeoGAF. D’après les images disponibles, la partie centrale de la console se glisserait dans un casque dédié pour impulser l’affichage d’un environnement virtuel. Pourtant, les contacts de Takashi estiment que cette fonctionnalité n’est pas encore à l’ordre du jour. Même si ses concurrents accélèrent leurs efforts en ce sens, la firme japonaise ne proposerait pas encore un produit destiné à ce créneau.

En ce qui concerne l’affichage, les informations relayées par le journaliste confirment l’annonce du site Let’s Play Video Games. Ainsi, les joueurs bénéficieraient d’une résolution Full HD lorsqu’ils sont en déplacement et quand la console est reliée à une TV, la définition atteindrait un format WQHD. De plus, la vitesse du bus interne de la Nintendo Switch atteindrait 5 Go/s, une grande amélioration comparée aux 128 Mo/s de la 3DS. Enfin, cette console conviendrait aux jeux conçus sur le principe d’un monde ouvert tel que Skyrim et elle serait doté d’un port USB-C.

