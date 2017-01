Nintendo Switch : l’interface se dévoile

Malgré une présentation assez complète de sa Switch ces derniers jours, Nintendo n’a pas encore dévoilé tous les mystères, qui fuient petit à petit sur le Net. Dernièrement, c’est donc l’interface qui se montre discrètement dans sur Twitter, dans un message depuis supprimé.

C’est une simple photo qui nous montre un aperçu du menu principal de la console. Premier constat, il semble relativement proche de celui de la Wii U, plus sombre et reprenant un système de tuiles représentant les jeux, et qui surplombe quelques icônes menant vers les fonctions principales de la console comme les réglages ou une boutique en ligne. C’est l’éditeur Nicalis qui a diffusé cette photo avant de la supprimer, ce qui permet de découvrir certains jeux de l’éditeur dans le menu, comme Cave Story, The Binding of Isaac Afterbirth ou 1001 Spikes, qui sont autant d’indications que ces titres pourraient arriver assez vite sur la console.

Concernant les applications tierces en dehors des jeux, ce sont d’autres informations qui laissent penser qu’elles seraient assez rares au lancement. Nintendo aurait en effet indiqué au site américain Kotaku que la Switch ne supportera ni Netflix ni aucun autre service de vidéo en ligne à son lancement. Ces fonctions arriveraient plus tard sous la forme d’applications téléchargeables ou de mise à jour. Nintendo confirme également que les manettes Wii et Wii U prendront définitivement leur retraite avec cette nouvelle console, puisqu’elles ne seront pas compatibles avec la Switch.

Notons enfin que la Switch permettra de gérer plusieurs comptes sur une seule console, permettant aux différents utilisateurs de la maison d’avoir leur propre univers. De même, cela marquera le retour des Mii, ces avatars représentant les joueurs dans les menus et les jeux. Il reste néanmoins des questions en suspens concernant la console. Pourrons-nous récupérer et transférer du contenu acheté sur une Wii U, comme les jeux Virtual Console ? Les achats seront-ils liés à la console ou au compte de l’utilisateur ? Autant de choses qui devraient se préciser d’ici la sortie le 3 mars prochain.