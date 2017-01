Seulement 11 % des joueurs japonais voudraient acheter une Switch

La Nintendo Switch n’arrivera qu’en mars 2017, mais les détails sur ses caractéristiques filtrent peu à peu. Après avoir eu connaissance de l’interface de la console, le public a vu son prix chuter sous la barre des 300 euros. Mais qu’en pensent les joueurs ? Une enquête a été réalisée au Japon et le résultat n’est probablement pas de bon augure pour la prochaine console de Nintendo.

Un chiffre peu encourageant

Il en est ressorti un sondage publié par le site Web japonais Sirabee qui révèle que seulement 11 % des joueurs japonais envisageraient d’acheter un Nintendo Switch lors de sa sortie. Bien que le pourcentage global semble un peu faible, les chiffres sont un peu plus encourageants quand on considère les tranches d’âge ou le sexe.

Par exemple, les joueurs dans la vingtaine et la trentaine donnent respectivement un pourcentage de 18,9% et 17,5% pour les hommes, et 15,2 % et 14,4 % pour les femmes. Ces chiffres commencent à baisser pour les personnes plus âgées. En tout cas, 11 % n’est pas un bon score pour la Nintendo Switch surtout que les précommandes s’annonçaient très importantes. Mais il reste encore quelques mois, les choses pourraient changer.

