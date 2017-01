Nintendo Switch : la liste des jeux au lancement aurait fuité

Nous sommes à quelques jours de la présentation de la Switch par Nintendo et des premiers jeux qui devraient arriver avec la console, ou peu après. Si Nintendo garde cette liste de jeux secrète jusqu’à son annonce, il semblerait qu’une fuite permette d’avoir un aperçu de ce qu’on pourrait découvrir le jour J.

Il s’agit d’un document nommé « software announcements », et qui liste vraisemblablement les titres qui devraient être annoncés cette semaine par Nintendo lors de la conférence dédiée à sa nouvelle console. Une douzaine de titres peuvent être reconnus sur l’image, avec des dates de sortie précises ou approximatives, et on y retrouve des noms que nous connaissions déjà comme « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », qui affiche une date de sortie prévue pour le 17 mars, visiblement la date de sortie de la Switch.

Les autres titres concernent des licences plus ou moins célèbres, dont certaines images ont pu être vues dans la précédente présentation de Nintendo, notamment Splatoon CounterAttack, Mario Kart 8: Switch It!, Skyrim ou encore Super Mario RPG: Rabbid’s Invasion. Tous ces titres ont une date de sortie affichée au 17 mars, quand d’autres sortiraient la semaine suivante, le 24 mars, comme Pikmin World ou un certain Assassin’s Creed Egypt. Enfin, d’autres seraient prévus pour plus tard dans l’année, comme Super Mario Frost Land, Super Smash Bros, NBA 2K17, FIFA 17, Minecraft ou encore Dragon Quest XI.



Si les informations trouvées dans ce document semblent correspondre aux précédentes rumeurs et informations qui nous sont parvenues, rien n’atteste pour l’instant de l’authenticité d’un tel document, et aucune source ne semble vouloir se porter garante de la véracité des informations qui s’y trouvent. Diffusée sur le compte Twitter d’IGN France en début de semaine, l’image a rapidement disparu, et il faudra attendre au moins jusqu’à la fin de la semaine pour avoir la confirmation des informations qu’elle contient.