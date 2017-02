Nintendo veut 3 jeux mobiles par an et plein de jeux Switch

Tatsumi Kimishima, le président de Nintendo, a parlé des plans de la marque en matière de jeux sur console et smartphones. Il a mentionné au cours d’une séance d’information annuelle sur la stratégie commerciale que 70 développeurs de jeux sont en train de travailler sur 100 titres destinés à la Switch dont la date de lancement est prévue au mois de mars. La marque japonaise avait pourtant annoncé que 50 développeurs de logiciels de jeux assuraient le développement de 80 titres pour la Switch. En tout cas, Nintendo veut avoir sa part dans le marché des jeux mobiles.

Super Mario Run sur Android

Cette année, la firme prépare déjà le lancement de deux jeux sur Android. S’il est possible de jouer à Fire Emblem: Heroes pour ce mois de février, il faut encore attendre le mois de mars pour l’arrivée de Super Mario Run. Comme Nintendo planifie de sortir trois jeux mobiles par an, on devra s’attendre à ce que la marque nippone dévoile un troisième jeu.

Animal Crossing est prévu pour le mois de mars, mais en raison de la date de lancement de Super Mario Run sur Android au cours du même mois, il a été ajourné à une date qui n’est pas encore fixée.

