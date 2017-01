La Nintendo Switch serait vendue à moins de 250 dollars selon les médias japonais

Nikkei, un quotidien japonais, vient de révéler le prix de vente de la prochaine console Nintendo. La revue a en effet publié un article dans lequel il s’exprime sur laNintendo Switch et dans lequel il confirme le prix auquel il sera vendu au Japon. D’après cette institution de la presse nippone, la Switch sera vendue au prix de 25 000 yuans soit environ 204 euros.

Nikkei est connu pour être très bien informé en ce qui concerne les actualités de Nintendo. Dans le passé, le quotidien japonais avait déjà donné des informations clés à propos de la 3DS et avait également prédit le prix de vente de la Wii U. L’information donnée concernant le prix de la Nintendo Switch est donc fort probable.

Néanmoins, la nouvelle est à prendre avec précaution. Tout d’abord, il s’agit du prix de vente pour le Japon. De plus, rien ne dit que le prix de vente de la Switch à l’international correspondra exactement à la conversion du prix donné en yuan. Le prix de vente conseillé serait en effet plus proche des 250 dollars soit environ 237 euros.



Pour être sûr et confirmer la rumeur, il faudra attendre le 13 janvier lorsque Nintendo annoncera officiellement des détails sur sa nouvelle console ainsi que le prix de vente. La Nintendo Switch sera dans les cas vendue à un prix très compétitif pour faire face à la nouvelle Xbox One et la nouvelle PS4.



>>>> Lire aussi :Nintendo : une Super Nes Classic Edition après la NES Classic Mini?