Nintendo dit (presque) tout sur le online de la Switch

À l’approche de l’E3, Nintendo a dévoilé plus de détails concernant le service en ligne de sa Nintendo Switch et le système d’abonnement payant qui l’accompagnera. Le constructeur en profite donc pour confirmer que le service coûtera bien une vingtaine d’euros par an, et a donné plus de précisions sur les contenus qui seront offerts aux abonnés en se montrant plus généreux que lors des premières annonces.

Nintendo devrait donc proposer plusieurs offres payantes pour son service en ligne pour la Switch : en plus de l’abonnement annuel à 20 dollars, l’éditeur proposera également une formule mensuelle à 4 dollars par mois, et un abonnement renouvelé tous les 3 mois pour 8 dollars. Pour ce prix, les joueurs auront accès aux différentes fonctions de jeu en ligne, comme c’est déjà le cas avec le Xbox Live et Microsoft et le PlayStation Network de Sony.

Nintendo en a également profité pour confirmer que tous ses services en ligne ne seront pas disponibles directement sur la console. Pour profiter du chat vocal et des lobbys en ligne, les joueurs devront en effet télécharger une application gratuite sur leur smartphone. « Notre application dédiée se connectera à la Nintendo Switch et vous permettra d’inviter vos amis pour jouer en ligne, vous donner rendez-vous et discuter pendant les matchs dans les jeux compatibles », a indiqué Nintendo, qui précise que l’application en question devrait sortir pendant l’été 2017. Nintendo suit ainsi la même logique que celle lancée avec le contrôle parental de sa console, qui nécessite une application pour smartphone pour la plupart de ses réglages.

Côté bonnes nouvelles, Nintendo a expliqué que les joueurs bénéficieront de plus d’avantages et de plus de contenu offert s’ils s’abonnent au service. Ainsi, la marque avait d’abord prévu d’offrir un jeu par mois à ses utilisateurs payants, avant de revenir sur cette décision pour l’améliorer : « Les abonnés au service en ligne de la Nintendo Switch auront accès à un catalogue de jeux classiques en plus du jeu en ligne. Les utilisateurs pourront jouer à autant de jeux qu’ils le désirent, aussi souvent qu’ils le veulent, tant qu’ils sont abonnés ». Parmi les jeux proposés l’éditeur a indiqué qu’on trouvera des titres comme Super Mario Bros 3, Balloon Fight ou Dr. Mario, trois grands classiques de la NES qu’on retrouvait déjà dans la NES Mini. Nintendo envisage également d’y inclure des titres issus du catalogue Super NES, mais réserve son annonce pour le moment, et ne précise pas quelle taille pourrait faire le catalogue en question.

Le service en ligne de la Switch devrait être lancé en 2018. En attendant, les joueurs pourront le tester gratuitement sur les premiers jeux en ligne de la console, notamment Ultra Street Fighter II, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Splatoon 2.



