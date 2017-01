La Switch de Nintendo passe sous la barre des 300 euros

Alors qu'elle ne sortira pas avant le 3 mars prochain, la Switch de Nintendo continue à voir son prix chuter. Après être passée à 314 euros chez Amazon il y a quelques jours, voilà que la console s'affiche désormais à moins de 300 euros sur le concurrent Fnac.com.



Le prix de la Switch est-il « condamné » à baisser régulièrement jusqu'à la sortie de la console en France ? Si Amazon avait tiré un premier coup de semonce, c'est au tour de la Fnac de réduire le prix de vente de la console de Nintendo. L'appareil s'affiche en effet à 299 euros chez le marchand en ligne, pour une livraison toujours prévue le 3 mars 2017. Et on a le choix sur le modèle : soit la version avec le contrôleur gris, soit l'édition avec le contrôleur bleu et rouge. L'initiative de la Fnac a immédiatement été suivie par Amazon, qui s'affiche désormais à 299 euros sur le site de vente en ligne. Bref, entre les grandes enseignes, c'est la guerre des prix pour la Switch.



Même si son prix n'est pas encore connu en France, son tarif a bien été annoncé officiellement dans certains pays : la console de Nintendo s'affichera Outre-Atlantique à 299,99 dollars, et un peu moins de 29,980 yens au Japon. En conséquence, les revendeurs européens ont spéculé et commencé à ajuster leurs prix dès la sortie de la console. Affichée par la plupart des grosses au tarif de 329,99 euros dès l'annonce de la console, la Switch avait perdu 15 euros il y a quelques jours. Avec cette nouvelle réduction de 15 euros, on se demande quand la baisse de prix va s'arrêter, mais on ne va s'en plaindre, n'est-ce pas ?