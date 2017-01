Switch : jeux, prix et date de lancement, Nintendo dit tout sur sa nouvelle console

Super Mario Odyssey sortira sur Nintendo Switch à la fin de l'année

Comme prévu, après une première vidéo d’introduction en octobre dernier, Nintendo a donné bien plus de détails sur la Switch, sa nouvelle console hybride ce vendredi. On a notamment appris sa date de sortie, son prix et surtout les jeux qui l’accompagneront au lancement.

Pour répondre aux deux principales questions que se posait encore le public à propos de la Switch, Nintendo a ouvert sa conférence en annonçant directement sa commercialisation prévue pour le 3 mars ainsi que son prix, fixé à 299,99 $, soit 349,99 € en France. Le constructeur a également annoncé que les jeux ne seraient pas zonés, mais que l’accès aux services en ligne Switch Online Service sera payant après une offre d’essai.

L'autonomie dépendra de la puissance du jeu

Par ailleurs, Nintendo a également répondu à quelques interrogations d’ordre technique en expliquant par exemple que la Switch pourrait fonctionner entre deux heures et demie et six heures en mobilité, en fonction de la puissance du jeu. Elle permettra également de jouer en mode local grâce à du Wi-Fi direct pour jouer avec des amis également en possession d’une Nintendo Switch. Nintendo a aussi donné davantage de précisions sur ses manettes Joy Con, détachables de la tablette. Le constructeur a confirmé que chaque stick pouvait être appuyé comme un bouton, que les manettes intégraient une touche de partage de capture d’écran et, à terme, de vidéo de jeu, ainsi qu’un lecteur NFC pour les Amibo.

Si Nintendo a répondu à quelques questions techniques, l’éditeur s’est surtout intéressé aux jeux présents à la sortie de la Switch ou dans les prochains mois. Si on notera l’absence d’annonce de jeu Smash Bros, on a cependant pu découvrir des images encore inédites d’un jeu Mario Kart, non officialisé. Au lancement, on pourra cependant compter sur trois licences fortes de Nintendo : Mario, Zelda et Splatoon. Nintendo a également présenté :

1-2-Switch : jeu de motion gaming basé sur les possibilités des Joy Con avec des duels entre deux joueurs (sortie le 3 mars)

Arms : jeu de boxe en motion gaming (sortie au printemps)

Splatoon 2 avec multijoueur local (sortie cet été)

Super Mario Odyssey : se déroule dans notre monde. La casquette de Mario peut lui servir de plateforme (sortie en fin d’année)

Xenoblade Chronicles 2

Fire Emblem Warriors

Dragon Quest X et XI

Dragon Quest Heroes I et II

Un jeu Shin Megami Tensei

Project Octopath Traveler

Skyrim

Fifa

Zelda Breath of the Wild (3 mars)

La Nintendo Switch sera commercialisée à partir du 3 mars prochain. Elle sera disponible en deux versions, avec les Joy Con gris ou bleu et rouge. La console sera vendue avec deux Joy Con, deux dragonnes, un câble HDMI, un adaptateur secteur, un support Joy Con et une station d’accueil. Elle est d'ores et déjà disponible en précommande sur Amazon à un tarif européen annoncé à 349,99 euros. Micromania casse quant à lui son tarif de précommande, affichant la Switch à 329,99 €.

L’équipe de Tom’s Guide aura l’occasion de rencontrer les équipes de Nintendo et d’essayer la Nintendo Switch cet après-midi, à partir de 16h. Pour l’occasion, vous pourrez poser des questions et découvrir les jeux avec nous sur Facebook Live.