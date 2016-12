La Nintendo Switch serait bien moins puissante que les PS4 et Xbox One

Si plusieurs indications annonçaient déjà deux configurations pour la Nintendo Switch selon son utilisation, cela semble se confirmer comme l’a indiqué ce lundi le site Eurogamer.

Au début du mois de décembre, le site Let’s Play Video Games annonçait que la Nintendo Switch afficherait les images en Full HD ou en 720p en fonction de son utilisation. Utilisée de façon nomade, elle afficherait une image bridée de 720p, tandis que branchée à son dock sur le téléviseur, elle serait capable de calculer une image en 1080p grâce à l’utilisation de ventilateurs dans le socle qui refroidiraient ainsi le SoC Nvidia intégré dans la console hybride de Nintendo.

Une information qui semble se confirmer à en croire le site Eurogamer. Ce lundi, le site britannique spécialisé dans l’actualité du jeu vidéo a en effet révélé de nombreuses informations sur les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch, comme la présence du processeurTegra X1 de Nvidia, et non pas du X2. Outre les performances d’affichage, la console serait également plus puissante lorsqu’elle sera connectée au socle, passant ainsi d’une vitesse de GPU de 307,8 MHz à 768 MHz. Une puissance plus importante que celle de la Wii U, mais qui reste bien inférieure à celle de la console Shield Android TV de Nvidia ou des consoles concurrentes.

« Ceux qui espèrent une Switch qui permettra à Nintendo de concurrencer les consoles de Microsoft et Sony devraient refréner leurs attentes. Il y aura bien des jeux multiplateformes (comme Nintendo l’a indiqué avec des images de Skyrim), mais nous ne devrions pas nous attendre à voir d’énormes blockbusters sur la Switch », affirme ainsi Eurogamer. La console de Nintendo semble en effet trop peu puissante pour faire tourner des jeux particulièrement exigeants.

On en saura officiellement davantage sur la Switch de Nintendo, qu’il s’agisse de ses caractéristiques techniques, de sa date de commercialisation, de son prix ou de son catalogue de jeu dès le 12 janvier prochain, date à laquelle Nintendo présentera officiellement sa console en bonne et due forme.