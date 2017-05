Nintendo Switch : son premier casque VR est l'oeuvre d'un fan

Nintendo Switch VR

Alors que Sony a sorti le PSVR pour la PS4 et que Microsoft promet d’apporter une expérience de réalité virtuelle avec la future Scorpio, Nintendo n’a pas cédé aux sirènes de la VR. La Switch n’intègre aucun élément de réalité virtuelle. Un choix de Nintendo qu’a voulu dépasser un youtubeur. Nintendrew a donc détourné la console pour l’insérer dans un casque VR et voir comment elle s’y comporte.



La manipulation n’est pas très compliquée. Le jeune homme a tout simplement utilisé un hack qui donne un accès total au navigateur caché de la console. Avec cette passerelle, il a pu affiché sur la console une vidéo YouTube de The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, retravaillée pour l’occasion en deux images afin de fonctionner avec un casque de réalité virtuelle.



Pour cet élément, Nintendrew a porté son dévolu sur le Durovis Dive 7, premier casque au monde à pouvoir accueillir des tablettes. La taille maximale acceptée par l’accessoire est de 9 pouces de diagonale. La Switch s’y insère donc parfaitement.



Si l’expérience avec une vidéo a été concluante, Nintendrew précise tout de même qu’avec ses spécifications actuelles, la Switch ne pourra jamais offrir la même expérience de réalité virtuelle qu’une PS4 ou une Scorpio, deux machines bien plus performantes.



Néanmoins, le manque de puissance n’a jamais arrêté Nintendo. La firme nippone a d’ailleurs déposé un brevet pour un casque VR l’an dernier. De son côté, Tatsumi Kimishima, actuel PDG de Nintendo, a expliqué dans une interview au Nikkei que « si nous sommes en mesure d’offrir une jouabilité confortable durant de longues heures, nous y souscrirons [à la réalité virtuelle, NDLR] d’une manière ou d’une autre. »