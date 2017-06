Nintendo Switch : une mise à jour vous aide a retrouver vos Joy-Con

La console Nintendo Switch déploie une nouvelle mise à jour. Parmi les nouveautés, on note la possibilité de faire vibrer les Joy-Con lorsqu’ils se sont égarés.

La mise à jour 3.0 n’apporte pas de grands changements, mais uniquement de nouvelles fonctionnalités qui permettront de simplifier la vide des joueurs, à commencer par les aider à retrouver leurs contrôleurs. En effet, de par leurs petites tailles, les utilisateurs ont tendance à égarer leurs Joy-Cons. Nintendo a pensé à eux en offrant une option qui permet de les faire vibrer afin de les retrouver.

La nouvelle mise à jour permet également de connecter la Pro Controller au dock et de l’utiliser grâce à un câble USB. De plus, afin d’éviter de taper sur le clavier virtuel, il est désormais possible de brancher un clavier USB sur le dock. Nintendo permet également d’ajouter plus facilement les amis des anciennes consoles Wii U, 3DS, etc.



La mise à jour est disponible dès à présent et elle se déploiera dès que la Switch sera connectée à la Wi-Fi.



>>>>>> Lire aussi : Online Switch : Nintendo et langue de bois (massif)