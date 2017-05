Nissan : une cage de Faraday dans la voiture pour empêcher le conducteur de téléphoner

Les dangers que représente l’utilisation du téléphone au volant sont bien réels. Aujourd’hui, les initiatives se multiplient pour limiter le nombre d’accidents liés à cette mauvaise pratique. Si Samsung a développé une application qui répond automatiquement aux messages, Nissan avance une solution plus radicale. Le constructeur automobile veut bloquer les signaux électromagnétiques en utilisant le principe de la cage de Faraday découverte en 1830.

Pour stopper une tendance

Le SUV Juke sera ainsi le premier véhicule de la marque à être équipé de cet accoudoir central baptisé « Signal Shield ». Une fois que le smartphone y est placé, le conducteur ne peut plus recevoir des SMS, des appels ou des notifications par Bluetooth ou WiFi. On comprend mieux l’initiative de Nissan à la lumière d’une étude de l’association des conducteurs RAC. En 2016, 31 % des personnes interrogées ont avoué avoir manipulé leur smartphone en conduisant alors que ce chiffre était de 8 % en 2014.

Cette mauvaise habitude se traduit par des accidents de plus en plus fréquents et inquiétants. En octobre, un camionneur a percuté une voiture en stationnement près de Newbury en Angleterre. Il jouait avec son téléphone avant le drame qui a coûté la vie à une mère et à ses trois enfants.

