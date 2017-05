Nokia 9 : des photos et sa fiche technique dévoilées

Alors même que l’on attend les smartphones Nokia 3, 5 et 6, le Nokia 9 se dévoile en photo. Nos confrères de Frandroid ont réussi à mettre la main sur un prototype et nous révèlent quelques images ainsi que quelques caractéristiques techniques.

Il est difficile de se rendre compte du design de l’appareil sur les photos. En effet, le prototype est contenu dans une coque bleue qui cache presque tout le smartphone. Toutefois, les parties visibles sont suffisantes pour affirmer que le Nokia 9 sera doté d’un écran WQHD de 5,27 pouces. Au dos de l’appareil, on aperçoit également la présence d’un double capteur photo vertical.

En ce qui concerne l’intérieur de l’appareil, le Nokia 9 serait équipé du processeur Snapdragon 835 et d’Android 7.1.1. Il posséderait également 4 GB de RAM et 64 GB de capacité de stockage. On note également la présence d’une recharge rapide Quick Charge 3.0.



Si les Nokia 3,5 et 6 affichent des prix abordables, le Nokia 9 pourrait afficher un prix aux alentours des 700$ (624 euros). Des rumeurs annoncent un lancement pour le troisième trimestre de cette année.



