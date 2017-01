Nokia dévoile son nouveau smartphone, le Nokia 6

En décembre dernier, Nokia avait annoncé son grand retour dans le secteur des smartphones. La marque reviendra en effet avec un smartphone Android baptisé Nokia 6 fabriqué par HMD. Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour avoir plus d’informations puisque HMD vient de dévoiler son premier smartphone Nokia.



HMD a présenté dans un communiqué et une vidéo le smartphone Nokia 6. La société finlandaise a confirmé qu’elle lancera le nouveau téléphone cette année. Néanmoins, HMD a également annoncé que le Nokia 6 sera commercialisé uniquement en Chine sous le distributeur JD.com. Cela fait partie de la stratégie de la compagnie qui veut répondre spécifiquement à chaque marché.



Le Nokia 6 possède une coque en aluminium et un écran full HD de 5,5 pouces. Ce smartphone de gamme intermédiaire est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 430 et de la dernière version d’Android Nougat. Il est doté d’une mémoire RAM de 4 GB et de 64 GB d’espace de stockage. On compte également un capteur photo de 16 MP à l’arrière et un capteur de 8 MP en façade.

Le Nokia 6 sera vendu au Japon au prix de 237 euros.

