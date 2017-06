Withings devient Nokia et lance une nouvelle balance connectée

La nouvelle balance Nokia Body

Ce mardi, Nokia a annoncé le changement de nom de toute la gamme de produits de santé Withings. La firme a également dévoilé sa nouvelle application ainsi qu’une balance connectée.

Comme annoncé lors du Mobile World Congress, Nokia, propriétaire de Withings depuis avril 2016, a finalement modifié le nom de toute la gamme de produits du constructeur français. Ainsi, les prochaines balances, montres ou capteurs d'activité du constructeur arboreront désormais la marque Nokia et non plus celle de Withings. Par ailleurs, tous les produits Withings actuels passent dès maintenant sous la marque Nokia, à l'exception de la dernière Steel HR. Suite à des soucis de fabrication et de buée dans le cadran, celle-ci ne sera disponible sous la marque finlandaise qu'à partir du mois d'octobre prochain, le temps de concevoir de nouveaux modèles.

La nouvelle version de l'application Health Mate

Par ailleurs, ce changement de nom passe également par une nouvelle version de l’application Health Mate. Désormais baptisée Nokia Health Mate, l’application ne s’utilise plus à l’aide d’un menu sandwich, mais propose en écran d’accueil un simple défilement des données collectées en remontant le temps à mesure que l’on fait défiler l’écran vers le bas. Un système d’onglets est également intégré pour avoir toutes ses mesures depuis un tableau de bord, retrouver tous les appareils, retrouver son profil avec ses badges ou accéder à différents programmes de coaching. Ceux-ci seront proposés prochainement, d’abord gratuitement, afin d’améliorer son sommeil, sa tonicité ou gérer sa grossesse.

Outre la nouvelle version de l’application Health Mate, Nokia a également dévoilé une nouvelle balance connectée. Baptisée Body, celle-ci permet uniquement de se peser et de calculer son IMC. Elle vient ainsi compléter la gamme des balances Nokia, aux côtés de la Body+, qui mesure la masse grasse, et la Body Cardio, qui mesure votre rythme cardiaque. La nouvelle balance Nokia Body est d’ores et déjà disponible au tarif de 59,95 euros.