Nolim, la liseuse qui voulait ressembler à un livre

Comme un livre ! C’est le positionnement choisi par Bookeen et Carrefour (le premier fabrique, le second vend) pour présenter leur nouvelle liseuse vendue sous la marque Nolim. Et pour que la ressemblance soit incontestable, la « smart cover » fusionne avec l’appareil en lui-même pour donner l’apparence d’une couverture de livre. Ce choix permet de régler le problème de la housse, pas besoin d’en ajouter une, elle fait partie intégrante de l’équipement. Reste à savoir si cela ne pénalise pas la prise en main qui était l’un des défauts de la précédente version en raison d’un coin biseauté très désagréable.

>>> Lire notre comparatif de liseuses

Cette édition 2017 de la Nolim sera également attendue sur la qualité de l’écran et notamment la diffusion de l’éclairage qui laissait à désirer. Il nous faudra donc attendre d’avoir un modèle de test pour savoir si l’édition 2017 progresse sur ce point.

Bookeen a fait le choix de conserver des boutons physiques pour tourner les pages, revenir au menu ou activer l’éclairage. Un choix intéressant car au final ils peuvent s’avérer plus pratiques à utiliser que le tactile.

Pour le reste, la Nolim est dans les standards du marché avec un écran de 6 pouces, une capacité de stockage totale de 8 Go et un prix de 130 euros (tout à fait raisonnable si l’on considère que le housse est incluse).

La Nolim est disponible chez Carrefour dès aujourd’hui dans 5 couleurs : vert d’eau, bordeaux, orange, gris anthracite et gris clair.