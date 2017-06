[Promo] Norton Security Deluxe à 39,99 €/an

La suite Norton Security Deluxe bénéficie en ce moment d'une importante réduction : habituellement vendue 69,99 €/an, son tarif est réduit à seulement 39,99 €/an (pour un an). Notez qu'il est aussi possible de bénéficier d'une réduction sur 2 ans : le logiciel, qui coûte dans ce cas 139,99 €, voit son tarif passer à seulement 89,99 €.



Avec Norton Security Deluxe , vous profitez d'un antivirus complet et d'un module permettant de protéger vos transactions sur le Web. Vous pouvez par ailleurs installer le logiciel sur différents appareils, qu'il s'agisse d'un PC, d'un Mac ou même d'un smartphone Android ou iOS. Norton Security Deluxe permet ainis de protéger au total 5 appareils.



Cette solution, qui se veut une version allégée de Norton Security Premium 2017 (dont nous avons publié un test complet en décembre dernier), en possède néanmoins les mêmes atouts en matière de sécurité et de protection contre les menaces du Web. Et histoire de vous rassurer complètement, Norton certifie d'ailleurs un ordinateur ou un smartphone à 100% sans virus.