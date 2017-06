Un nouveau jeu Sonic en 2D arrive le 15 août

Sonic Mania Pre-Order Trailer

Sega annonce une bonne nouvelle pour les fans du hérisson bleu avec l’arrivée de Sonic Mania, dont la sortie est prévue le 15 août prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch. L’éditeur a dévoilé la bande-annonce du jeu qui réalise un retour à la source. En effet, les développeurs Headcannon, PagodaWest Games, Christian Whitehead, et Tantalus Media proposent maintenant un titre en 2D.

Sonic reprend ainsi du service après avoir vaincu les méchants dans une série d’aventures sur Sega Genesis et Mega Drive. Avec les consoles actuelles, la qualité du graphisme sera revue à la hausse alors que la fluidité du jeu sera au rendez-vous. Les nostalgiques retrouveront un environnement familier puisque Sonic Mania conserve plusieurs éléments de la franchise. Les joueurs auront ainsi à en découdre avec le Docteur Ivo Robotnik. Ils auront également le choix entre trois personnages jouables aux différentes capacités : Sonic, Tails, et Knuckles. Enfin, certains anciens niveaux viennent enrichir l’univers de ce nouveau volet.

Le titre sera distribué en téléchargement sur PC, PS4, Xbox One et Switch pour 20 $. Sega proposera également une édition collector qui comporte le jeu, un faux cartouche contenant une bague en or et une figurine Sonic de 30 centimètres.

