Blade Runner 2049 : un trailer de 2 mn pour patienter

Hier, en début d’après-midi, la bande-annonce de Blade Runner 2049 était dévoilée sur Internet. Elle permet d’apercevoir de nouvelles images de la suite tant attendue de l’original Blade Runner. La bande-annonce d’environ 2 minutes révèle un univers sombre et captivant similaire au premier film. Blade Runner 2049 se déroule une trentaine d’années après l'original. On retrouve d’ailleurs Harrison Ford dans le rôle de l’ancien policier Rick Deckard.

Ce nouveau trailer est aussi l’occasion de voir un peu plus les personnages interprétés par Ryan Gosling, Jared Leto et Robin Wright. La bande-annonce a notamment été dévoilée après un événement live entre les différents acteurs et le cinéaste Denis Villeneuve. Denis Villeneuve a par ailleurs déclaré que Blade Runner 2049 reprenait les thématiques du premier volet à savoir les sujets de la mémoire et de l’empathie.

Blade Runner 2049 est attendu dans les salles dès le 6 octobre prochain.



