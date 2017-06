Femmes enceintes, prothèses et fauteuils roulants : découvrez les nouveaux avatars du Xbox Live

Mardi, Microsoft a annoncé un nouveau système de création d’avatars Xbox baptisé Avatar 2.0. Ce système permet une plus grande diversité et une plus grande personnalisation pour les joueurs. Microsoft voulait représenter le plus de personnes possibles et faire en sorte que les joueurs puissent s’identifier au mieux à leur avatar. Plus qu’un simple relooking, Brian Saftler, le chef de projet Xbox parle d’un redesign complet. Il est désormais plus facile de définir avec précision la couleur de peau, le style, les vêtements et de créer des avatars improbables en laissant place à son imagination.

Parmi les nouvelles options, on trouve même des prothèses, des chaises roulantes et des femmes enceintes afin que tous les joueurs puissent se retrouver. De plus, Microsoft a essayé de n’imposer aucune restriction basée sur le genre féminin ou masculin. Que vous soyez une femme ou un homme, toutes les options seront possibles.

La compagnie a présenté Avatar 2.O lors de l’E3 2017 avec une vidéo. Le nouveau système d’avatars devrait être disponible dès cet automne.



