La Smartcam de Samsung victime d'une nouvelle faille de sécurité

Une nouvelle faille de sécurité a été observée dans la caméra connectée Smartcam de Samsung. C’est Exploiteers, un groupe de chercheurs/hackers qui a levé le voile sur ce problème de sécurité. Ce n’est pas la première fois que la Smartcam est victime d’une faille. En août dernier, Exploiteers avait déjà alerté Samsung concernant plusieurs problèmes de sécurité. La Smartcam qui est vendue depuis plusieurs années, peut être contrôlée depuis un smartphone.



Suite à l’avertissement donné l’année dernière, Samsung avait déployé plusieurs patchs sur sa caméra connectée dans le but de corriger les vulnérabilités de son appareil. Pourtant, si Samsung s’est occupé de la plupart des failles originales, la société a oublié de s’occuper des fichiers php, ce qui a laissé une brèche ouverte.



Ainsi, la Smartcam peut être contrôlée à distance par des hackers qui peuvent modifier les mots de passe de l’administrateur et prendre le contrôle du sispositif depuis le web. Exploiteers a décrit plus en détail la faille et a même expliqué comment fixer le problème. Reste à voir si Samsung se montrera réactif.

>>> Lire aussi : Android : plus de 250 failles de sécurité découvertes en 2016

Exploiteers