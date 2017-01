Une nouvelle photo dévoile la montre LG Watch Style

Après un premier rendu, voici un seconde image, en haute résolution cette fois qui représente la montre LG Watch Style. Il s’agit de la deuxième fuite en quelques jours qui nous permet d’avoir un aperçu de la montre connectée avant même que celle-ci ne soit officiellement présentée. Il y a quelques jours, un premier rendu en basse résolution avait fuité sur le net. Cette fois, c’est une image de la monde LG Watc Style en haute résolution qu’a diffusé le fameux Evan Blass, mieux connu sous le nom de @evleaks. Sur cette image, on peut apercevoir la montre connectée de LG dans les coloris argent et rose doré.



LG devrait lancer ses deux montres Android Wear très bientôt. Le constructeur a développé ses deux modèles LG Watch Style et LG Watch Sport en collaboration avec Google. LG pourrait d’ailleurs présenter ses montres connectées au public vers le début du mois prochain. On ignore encore le prix de vente des montres LG mais d’après certaines rumeurs elles devraient être disponibles à partir de 249 dollars soit environ 232 euros.

