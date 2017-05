Surface Pro : de nouveaux processeurs et plus de 13h d'autonomie

Ce mardi, Microsoft a dévoilé la nouvelle version de sa tablette Surface Pro. Dans la même veine que le modèle précédent, sorti il y a déjà un an et demi, cette cinquième Surface Pro se veut plus puissante.

La nouvelle Surface Pro ressemble en tous points à la Surface Pro 4 lancée en 2015 avec un écran qui affiche toujours une diagonale de 12,3 pouces. La dernière tablette de Microsoft ne manque cependant pas de nouveautés avec l’arrivée des processeur Kaby Lake, la dernière génération d’Intel. Parmi les autres nouveautés, on peut notamment noter une autonomie annoncée par Microsoft jusqu’à 13h30, une inclinaison possible désormais jusqu’à 165 degrés, un écran qui permet de capter 4096 niveaux de pression différents, contre 2048 pour la Surface Pro 4, ou un nouveau Surface Pen qui gère l’inclinaison comme une véritable tablette graphique. A noter cependant, le stylet n’est plus livré directement avec la Surface Pro, mais sera disponible en option à un tarif qui n’a pas encore été dévoilé.

Comme les précédentes versions de la Surface Pro, le nouveau modèle sera disponible en plusieurs versions selon les besoins de chacun. Le modèle le plus abordable, équipé d’un processeur Intel Core M3, de 128 Go de stockage et de 4 Go de mémoire vive sera ainsi disponible à partir de 949 euros, quand le plus cher est doté d’un processeur Intel Core i7, de 1 To de stockage et de 16 Go de RAM pour 3099 euros.

La nouvelle tablette Surface Pro de Microsoft sera disponible dès le 15 juin avec des précommandes qui sont d’ores et déjà ouvertes.