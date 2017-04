Heroes Of The Storm 2.0 : le changement c'est maintenant

Le mois dernier, le studio Blizzard avait annoncé vouloir repenser leur jeu Heroes Of The Storm. Chose dite, chose faite puisque le MOBA vient de passer en version 2.0. Blizzard a décidé de développer une nouvelle version d’Heroes Of The Storm. Le studio en a profité pour ajouter plusieurs changements majeurs.

Parmi les nouveautés, on compte par exemple un nouveau système de progression qui se veut plus équilibré. Les différents niveaux du jeu seront donc réétudiés. Le niveau du joueur et des héros seront donc automatiquement adaptés. La nouvelle version prévoit également l’introduction du héros Genji issu d’Overwatch. Il faut d'ailleurs préciser qu’entre le 25 avril et le 22 mai, les joueurs auront la possibilité de débloquer 20 personnages gratuitement.

Enfin, Heroes Of The Storm 2.0 verra également l’arrivée d’une nouvelle monnaie : les gemmes. Cette nouvelle monnaie que vous pouvez acheter in-app, vous permettra d'obtenir des coffres, de nouveaux personnages et des objets.



