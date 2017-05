OnePlus 5 : le choix de la couleur donné à la communauté ?

À l’approche de la sortie de l’OnePlus 5, le constructeur chinois lève peu à peu le voile sur son futur smartphone. L’entreprise vient de poster un tweet dans lequel elle demande de choisir parmi quatre couleurs. Le téléphone en question est bien sûr le OnePlus 5 à en croire le constructeur qui a remplacé le «s» en «5» dans son message.

Les internautes avaient à choisir entre le noir, le rouge, le bleu irisé et le doré. Près de 3000 internautes ont réagi au Tweet se prêtant au jeu du constructeur. Mais, il n’est pas sûr que le OnePlus 5 apparaisse bien sous ces nouvelles couleurs. Il se pourrait que cette démarche ne vise qu’à récolter les avis du public. Les designers se feront ainsi une idée sur les attentes des consommateurs.

Le OnePlus 5 sera doté d’un port USB-C à la place d’une prise jack d’après une récente photo en fuite. Proposé déjà à 449 $ sur Oppomart, ce smartphone équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 835 quad-core cadencé à 2,45 GHz deviendra ainsi le terminal le plus cher de la marque chinoise.

What 5hould the color of your next phone be? ?? pic.twitter.com/5FevP1VSq5