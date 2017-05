Des nouvelles photos de la prochaine saison de Game of Thrones

La septième saison de Game of Thrones est attendue le 16 juillet prochain. Une guerre se prépare à l’horizon alors que les alliances commencent à se consolider. Sans révéler la trame de l’histoire, l’Entertainment Weekly a partagé des photos du tournage de la série TV adaptée des livres de George R.R. Martin.

Un des clichés montre Daenerys Targaryen au milieu d’un champ de bataille en flamme. En effet, la sœur de Viserys semble avoir trouvé son arme fatale, crachant le feu et faisant la terreur de ses ennemis. Il s’agit bien du petit Drogon qui a maintenant bien grandi. Son origine remonte à la saison 1 pendant laquelle Daenerys se voit offrir trois œufs de dragons pétrifiés comme cadeau de mariage. Mais rien n’est gagné puisque les autres prétendants au trône de fer sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Les autres images affichent la famille Stark. On retrouve Arya, Sansa et Jon Snow qui se verrait bien sur le trône des sept Couronnes.

Cersei Lannister, Daenerys et Jon Snow se prépare ainsi pour une guerre sanglante alors que l’hiver s’approche. On en saura d’avantage sur le dénouement de Game of Thrones dans les treize épisodes restants.

