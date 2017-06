Nuki Smart Lock : la serrure connectée débarque en France

La startup autrichienne Nuki vient de lancer officiellement en France sa serrure connectée, le Nuki Smart Lock. Après une campagne Kickstarter rapidement financée en 2015 et un lancement réussi en Allemagne et en Autriche, le Nuki Smart Lock arrive donc chez nous avec une promesses simple : celle de pouvoir contrôler sa porte avec son smartphone sans avoir à démonter sa serrure d’origine.

Le Nuki Smart Lock consiste donc en un boîtier à installer sur la serrure de votre porte d’entrée. Contrairement à d’autres solution de ce type, il n’impose pas de démonter la serrure déjà en place, et Nuki promet même une installation de sa solution en quelques minutes avec un minimum d’effort. Concrètement, il s’installe en plaçant le boîtier contre la serrure, côté intérieur, sur une plaque fixée à ladite serrure à l’aide de trois vis. Le boîtier se fixera à cette plaque et, une fois la clé installée dans la serrure, sera capable de la manipuler grâce à un mécanisme de rotation activé par un moteur électrique. Il pourra donc connaître en permanence la position du verrou et ouvrir ou fermer la porte en tournant la clé déjà installée dans sa serrure.





Le boîtier en question se contrôle par Bluetooth via une application, disponible pour iOS et Android. De conception assez simple, elle permet d’une simple pression sur l’écran de verrouiller ou de déverrouiller sa porte lorsque le Nuki Smart Lock est à proximité. La détection du Bluetooth peut également être utilisée pour un usage plus avancé : l’application peut utiliser le GPS du smartphone pour détecter que l’utilisateur approche de son logement, et donc commander à la serrure de s’ouvrir automatiquement lorsqu’elle est à portée. Enfin, l’utilisation de la serrure connectée peut être étendue grâce à l’utilisation d’un « Bridge », en option, à connecter à la serrure. Une fois branché, il permet de connecter le Nuki Smart Lock en WiFi, et donc de le commander à distance depuis Internet. Enfin, Nuki a conçu un « Fob », lui aussi en option, qui consiste en un petit badge muni d’un bouton, et connecté en Bluetooth à la serrure afin de l’ouvrir ou la fermer sans smartphone. Côté sécurité, Nuki affirme utiliser des communications chiffrées à 256 bits pour sa serrure, afin d’éviter que les éventuelles interceptions de données puissent poser un problème.





Petit bémol tout de même, le Nuki Smart Lock est alimenté à l’aide de 4 piles R6 classiques, qui lui donnent une autonomie d’environ 8 mois selon Nuki. Pas très écologique ou économique sur le long terme face à une batterie rechargeable. La serrure connectée Nuki Smart Lock est déjà disponible en France au prix de 229 euros seule, ou 299 euros en pack avec un Bridge. Notons que le Bridge seul est proposé à 99 euros. Enfin, le boîtier FOB est disponible à 39 euros.