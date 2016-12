GTX 1070 et 1080 : quelles sont les meilleures versions ?

Nouvelles références de chez Nvidia, les GTX 1080 et 1070 sont les cartes graphiques les plus puissantes du marché. Cependant, comme pour toutes les cartes graphiques, elles sont déclinées en de multiples versions proposées par Nvidia directement, ou par des constructeurs tiers comme MSI, Gigabyte, Palit, EVGA ou Gainward. Afin de faire le meilleur choix possible pour votre PC et profiter des jeux dans la meilleure qualité possible, nos collègues de Tom’s Hardware ont comparé 15 versions des GTX 1070 et 1080 et vous disent quelle est la plus puissante.

>>> Comparatif : 15 GeForce GTX 1080 et 1070 en test