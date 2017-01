[CES] Nvidia Shield 2017 : HDR, Molotov.tv et Google Assistant au menu

La Shield TV a une descendance. Une nouvelle version de la box Android de Nvidia a été présentée au CES de Las Vegas. Elle fait évoluer ses fonctionnalités, mais pas sa configuration, comptant toujours sur son vieillissant processeur Tegra X1.



Cette box de streaming est toujours « la plus puissante du monde », selon les mots de son constructeur, malgré son processeur de 2015 et alors qu’on attendait une mise à jour en Tegra Parker.



Néanmoins, elle est tout de même en mesure d’offrir une compatibilité HDR (via du HDMI 2.0b) qui est fonctionnelle avec Netflix, Google Play et Amazon Video, récemment lancé en France. Le support du combo Ultra HD/HDR est également étendu aux jeux, via les services de Nvidia et Steam, dont l’application est offerte sur le Play Store. Avec elle, les joueurs PC pourront jouer en streaming dans des conditions optimales. Autre point multimédia, l’intégration de Molotov.tv aura lieu le 16 janvier. Il sera alors possible de profiter de l’ensemble des chaînes de la TNT HD gratuitement et sans passer par la box d’un FAI, de quoi permettre à certains utilisateurs de supprimer cette dernière.

Cette Shield inaugure aussi Google Assistant, un assistant vocal beaucoup plus abouti que Google Now, et plus proche d’Amazon Alexa. Afin d’interagir partout chez soi avec Google Assistant, Nvidia propose des micros additionnels pour 50 $ (Nvidia Spot). Une bonne idée proche de la domotique, mais dont on ne pourra pas bénéficier immédiatement en France, le service de Google n’étant pas encore localisé.



La Shield TV 2017 sera lancée le 16 janvier et livrée en pack avec une télécommande et une nouvelle manette (plus petite et plus ergonomique). La version 16 Go sera proposée à 229,99 €. Il faudra compter 100 € de plus pour la Shield Pro, le modèle de 500 Go.

>>> Lire : Test : NVIDIA Shield TV 3.2, profiter de Plex et jouer à tout-va !