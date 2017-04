La NVIDIA Shield est compatible avec les contenus 4K de Google Play

La nouvelle version de la NVIDIA Shield, la console de salon sous Android du fabricant de puces graphiques, s’est distinguée notamment par sa compatibilité avec la 4K HDR, qui lui permet de recevoir des films et des jeux dans cette résolution. Désormais, une mise à jour la rend également compatible avec les contenus 4K disponible sur le Google Play Store.

Au-delà de ses fonctions de console de jeu, la Sheld de 2017 a en tout cas de quoi s’imposer comme une box à avoir sous sa TV 4K. En effet, à l’application Molotov pour la TV et au cloud gaming offert par GeForce Now, s’ajoute désormais les films 4K du Google Play Store. Cet accès sera possible grâce à une mise à jour de la console, mais il est à noter que cette nouveauté sera principalement à destination des Américains dans un premier temps, le catalogue de films 4K du Google Play Store n’étant pour l’instant pas disponible en France. Il existe cependant certains films accessibles dans l’Hexagone compatibles avec ce format.

Enfin, cette nouvelle mise à jour est compatible avec la fonction Google Cast, qui permet notamment de diffuser un film en 4K. Ainsi, il est possible de diffuser un film dans ce format depuis un ordinateur vers une NVIDIA Shield.