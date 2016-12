Nvidia présenterait deux nouvelles Shield TV au CES

Nvidia projetterait de présenter deux nouvelles Shield TV lors du CES 2017. Des photos de ces présumées mises à jour matérielles ont d’ailleurs fuité sur la Toile.

Lancée il y a un an et demi, la Shield TV est une box sous Android TV. À brancher à un moniteur ou un téléviseur, elle le transforme en un media center, une plateforme de jeux (via GeForce Now et le catalogue Android) et avant toute chose en un appareil connecté.



La prochaine génération de cette concurrente de l’Apple TV se déclinerait en deux versions de tailles différentes. La plus petite ne serait qu’une version allégée de la Shield TV actuelle alors que l’hypothétique Shield X2 bénéficierait d’une véritable montée en gamme de ses composants. Ainsi, elle pourrait même adopter un processeur Tegra X2, bien qu’aucune rumeur ne pointe ne l’évoque pour l’instant.



Aucune caractéristique technique n’est connue. Il faut encore se contenter de quelques visuels. On y découvre tout de même une nouvelle manette affinée et anguleuse. D’une certaine manière, on a l’impression que Nvidia a repris le schéma des deux versions de la manette Xbox de Microsoft. À noter que cette manette ainsi que la télécommande de la Shield TV ont toutes deux été aperçues dans des documents de la FCC. Elles fonctionneraient désormais en Bluetooth 4.1, ce qui améliorerait leur autonomie.

