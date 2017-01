Barack Obama nous fait visiter la Maison Blanche dans une vidéo VR

À quelques jours de la fin de son mandat, le président Barack Obama a tenu à saluer une nouvelle fois le peuple américain. C'est au travers d’une visite privée de la Maison Blanche en réalité virtuelle que le couple Obama a envoyé ses dernières salutations. Barack Obama a été un président sensible aux nouvelles technologies. Il avait notamment souvent utilisé les réseaux sociaux avant et pendant son mandat. Mais c’est une nouvelle technologie que le président des États-Unis a choisie pour saluer son peuple : la réalité virtuelle.

Pour ses adieux, le Président a décidé de faire partager au peuple américain un tour de la Maison Blanche. Dans une vidéo intitulée « La Maison du Peuple », Barack Obama et sa femme Michelle décrivent 9 lieux différents de la propriété et racontent les histoires associées. Le court-métrage a été produit par Oculus et Félix & Paul Studios.



Toutefois, ce n’est pas la première fois que le président utilise la réalité virtuelle. En juin de l’année dernière, il avait en effet été filmé au Yosemite National Park dans une vidéo VR. Vous pouvez visualiser « La Maison du Peuple » en streaming sur Facebook ou sur les plateformes d’Oculus, soit Rift et le Gear VR de Samsung.



>>>>>> Lire aussi : Il recrée l'appartement de Blade Runner pour la VR