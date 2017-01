[CES] Top 5 des produits connectés qui n'auraient pas dû être connectés

Les années passent et le CES ressemble de plus en plus à une foire aux objets connectés. Cette année encore nous avons eu le droit à la mention « connecté » pour des gadgets qui ignoraient jusqu’ici leur besoin de connectivité. Dans ce top 5 insolite, nous vous proposons de voir en vidéo les produits high-tech connectés les plus insolites de cette édition 2017 du salon high-tech de Las Vegas.





Top 5 objets connectes CES