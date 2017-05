Oceanhorn 2 : le Zelda d'iOS se paye une très longue vidéo de gameplay

Cornfox & Bros est en train de développer la suite d’OceanHorn. Sous-titré Knights of the Lost Realm, ce second volet bénéficie aujourd’hui d’une longue vidéo de gameplay. Près de 15 minutes pour se faire une idée sur ce nouveau Zelda-like.



Sorti en 2013, OceanHorn a été acclamé par les critiques. Il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs jeux AAA sur iOS, malgré son prix supérieur à la moyenne (8,99 €). Lancé tout d’abord sur iPad et iPhone, il a ensuite été porté sur PC, Xbox One, PS4, PS Vita et a enfin atteint Android en février dernier. La Switch de Nintendo sera même servie avant la fin de l’année.

>>> Télécharger Oceanhorn pour iOS

D’ailleurs, les similitudes avec les aventures de Link sont troublantes à commencer par les graphismes cartoon, les quêtes et même les personnages rencontrés. Encore plus fort, le premier épisode va jusqu’à utiliser un bateau pour permettre au héros de se déplacer entre les îles du jeu. Une référence criante à l’épisode Wind Waker de Zelda.

Oceanhorn 2

Oceanhorn 2 ne renie pas son aîné et poursuit sa route dans le sillage de la licence de Nintendo. Le héros y apparaît plus âgé, à l’instar de Link dans le récent Zelda Breath of the Wild.



Cornfox & Bros, qui a étoffé son équipe pour le développement de ce second opus, explique qu’il se déroulera dans « une autre période de la chronologie. » Le héros aussi y est remplacé par un jeune homme en quête de devenir un Chevalier d’Arcadia. Énigmes, boss, secrets et nouvelles armes sont aussi au programme. Si l’on a droit à une longue vidéo, toujours pas de date de sortie ni de prix pour cet Oceanhorn 2.