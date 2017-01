[CES] ODG lanche des lunettes connectées de luxe

Connu pour ses produits industriels et médicaux, Osterhout Design Group lancera deux paires de lunettes destinées à un public plus large, la R-8 et la R-9. Pour les produire, la firme américaine a organisé une collecte de fonds. Elle a également noué un partenariat avec la compagnie chinoise China Mobile.

Des lunettes pour la réalité augmentée

Les deux appareils seront propulsés par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 835, et elles tourneront sous Reticle OS, un système d’exploitation basé sur Android Nougat 7.0. Comme les HoloLens de Microsoft, ils disposent de six degrés de liberté qui facilitent l’intégration d’éléments numériques dans un espace réel.



La R-9 est un modèle haut de gamme. Son champ de vision atteint 50 degrés, elle propose une résolution de 1080p et sa caméra frontale de 13 mégapixels peut enregistrer en UHD. Par ailleurs, un port spécial est destiné à la fixation de modules spécialisés comme une analyse environnementale améliorée. Cette lunette coûtera 1800 dollars et elle devrait arriver sur le marché vers mi-2017. La R-8 est destinée à un plus large public, mais se révèle moins performante que le premier modèle : un champ de vision à 40 degrés, une résolution de 720p et deux capteurs qui pourront enregistrer des vidéos en stéréo. Elle coûtera ainsi 800 dollars de moins.



Selon ODG, ces lunettes serviront à regarder des films sur un grand écran numérique, jouer à des jeux, ou utiliser des applications dédiées. Elles déchiffrent également les films 3D et la démo interactive de réalité augmentée basée sur la franchise Alien conçue par la 21st Century Fox.



