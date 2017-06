MacOS High Sierra va poser quelques soucis à Microsoft Office

D’après AppleInsider, Office 2011 ne fonctionnerait pas correctement sous macOS High Sierra. Les utilisateurs qui ont téléchargé la dernière version bêta macOS rencontreraient en effet quelques soucis. Microsoft qui a reconnu le problème a déclaré qu'Office 2011 n'a pas encore été testés sur macOS 10.13. De plus, on apprend également que le support pour Office 2011 ne sera plus pris en charge à partir du 10 octobre prochain.

Par conséquent, si les utilisateurs désirent passer à macOS High Sierra, ils devront penser à mettre à jour leur version d’Office pour Mac. Néanmoins, AppleInsider affirme qu’Office 2016 ne serait pas non plus parfait sous macOS High Sierra. En effet, les logiciels qui composent la suite bureautique pourraient se montrer instables. Apple devrait déployer la version finale de macOS High Sierra vers la fin de l'année, Microsoft a donc quelques mois pour corriger le tir.



>>> Lire aussi : macOS High Sierra : de nouvelles fonctionnalités arrivent sur Safari