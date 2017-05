Olympus dévoile son nouvel appareil photo compact tout-terrain : Tough-TG5

Olympus vient de mettre à jour sa ligne d’appareils photo Tough avec le TG-5. Ce nouvel appareil photo compact pourrait veut devenir le compagnon idéal de vos prochaines vacances. Le TG-5 est similaire à son modèle précédent le TG-4. En effet, il se pare également d’une coque robuste et présente un design très proche de son ainé. Sa grande nouveauté est la possibilité de prendre désormais des vidéos en 4K jusqu’à 30 fps.

Le TG-5 est doté d’un capteur CMOS 12 mégapixels, d’un zoom lunimeux 4x équivalent à un 25-100mm f/2.0 et d’une sensibilité jusqu’à 12 800 ISO. Il est également équipé du dernier processeur TruePic VIII. Bien entendu, l’Olympus TG-5 est résistant à l’eau, à la poussière, au froid et est antichoc. Il sera équipé d’un GPS, d’un écran LCD de 3’’ et d’une connexion WiFi qui permettra de transférer vos photos depuis et vers les smartphones. Le nouvel appareil photo sera disponible à partir de juin pour 450 euros environ. Sa coque waterproof sera vendue séparément.



