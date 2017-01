Une énorme onde de gravité repérée dans l’atmosphère de Vénus

La sonde Akatsuki envoyée par le Japon, a observé une importante onde de gravité dans l’atmosphère de la planète Vénus. La sonde était entrée en orbite dans l’atmosphère de la planète en décembre 2015. La découverte a été publiée hier dans une revue intitulée Nature Geoscience.

Akatsuki avait observé le phénomène peu de temps après son entrée en orbite, le 7 décembre 2015 pour être précis. La découverte n’a été officiellement annoncée qu’hier dans la presse. L’onde de gravité repérée par Akatsuki est l’onde la plus importante jamais observée. Elle faisait en effet 10 000 km de long dans la partie supérieure des nuages au-dessus de Venus. Ce n’est pas la première onde de gravité observée dans le système solaire, mais il s’agit de la plus importante.



Les ondes de gravités sont des phénomènes plutôt communs. Elles apparaissent en général sur les océans ou sur les nuages et sont même observables à l’œil nu. Ces ondes sont le résultat d’une atmosphère ou d’un corps liquide qui est perturbé et forme une sorte de ride sur la surface de la planète.



La nouvelle onde observée par la sonde japonaise se distingue également des autres puisqu’elle semble être stationnaire se situant au-dessus d’une région montagneuse de Vénus. D’autres observations plus approfondies restent à faire puisque Akatsuki continue sa mission en orbite autour de Vénus.

