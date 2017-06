Online Switch : Nintendo et langue de bois (massif)

Nintendo s’est enfin exprimée concernant le retard du service online Switch. Depuis le lancement de la console, le service de jeu en ligne a été repoussé par deux fois. Les joueurs n’ayant pas de réelles explications, ils étaient nombreux à se poser des questions. Le service en ligne payant n’a toujours pas été lancé et les utilisateurs de Switch ont, en attendant, accès à l’eShop et aux jeux en ligne gratuitement. Le service Online Switch devrait bientôt être accessible pour quelques 20 euros par an.

Si la compagnie n’avait pas apporté plus de détails, Reggie Fils-Aimé qui travaille pour Nintendo s’est exprimé dans une interview à Polygone. Il a déclaré que la compagnie voulait prendre son temps afin d’offrir la meilleure qualité possible aux abonnés. Le service devrait en effet compter parmi ses applications, Amazon prime et Netflix.



Aux dernières nouvelles, le service en ligne Nintendo Switch devrait sortir en 2018.



>>> Lire aussi : Nintendo dit (presque) tout sur le online de la Switch