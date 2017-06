OnePlus 5 : une photo officielle confirme le double capteur photo

Après avoir confirmé la présentation du OnePlus 5 le 20 juin prochain, le constructeur chinois a dévoilé ce jeudi une photo du design de l’appareil.

Depuis plusieurs semaines, caractéristiques et visuels du OnePlus 5 se promènent allégrement sur la toile en attendant son annonce officielle. Ce jeudi, avant même d’avoir officiellement annoncé le smartphone, OnePlus a dévoilé une photo du produit sur laquelle on peut le voir de dos avec son double capteur photo arrière.

C’était jusqu’à présent une rumeur, elle est désormais confirmée, le OnePlus 5 bénéficiera donc bel et bien d’un double capteur photo à l’arrière pour des « photos plus claires », comme l’indique le constructeur dans un tweet publié jeudi. Par ailleurs, le smartphone devrait arborer un design avec une coque en aluminium unibody et une barre d’antenne qui ne passerait pas en dessous, mais au-dessus du capteur photo. Enfin, comme sur le OnePlus 3T, il semblerait que le capteur d’empreintes digitales ne soit pas situé au dos, mais probablement en façade, sous l’écran.

On en saura davantage sur le OnePlus 5 lors de sa présentation officielle le 20 juin prochain. Le smartphone pourrait être annoncé à un tarif de 550 euros et profiter du Snapdragon 835, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, ainsi que d’un écran Full HD de 5,5 pouces.