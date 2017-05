OnePlus 5 : des fuites encore des fuites

Le futur porte-étendard de l’entreprise chinoise est attendu pour le mois de juin 2017. Le site Oppomart a déjà dévoilé ses caractéristiques qui seraient de haut niveau notamment pour la partie processeur. Car une fuite de Geekbench place l’appareil et son Qualcomm Snapdragon 835 devant le Sony Xperia XZ Premium et la Samsung Galaxy S8 +. Cependant, la question concernant le capteur photo avant est restée longtemps sans réponses. Cette vidéo promotionnelle de l’entreprise semble éclaircir les dernières zones d’ombre.

La séquence présente des stars indiennes en promotion pour la marque. Le discours de l’acteur Sushant Singh Rajput a particulièrement interpellé. Il parle avec humour d’une double caméra avant pour améliorer ses selfies et faire ressortir son charme. Comme il existe déjà une photo de l’appareil avec un double capteur avant, il se pourrait bien que l’interview de l’acteur indien achève de dresser le portrait du OnePlus 5. Le constructeur rejoindrait ainsi Vivo et Oppo avec ses F3 et F3 Plus dotés d’un duo de 16 et de 8 mégapixels en façade.