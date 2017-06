OnePlus 5 : une photo laisse un indice concernant sa taille

Fidèle à son habitude, OnePlus a une nouvelle fois teasé son prochain smartphoneen publiant une photo cette fois-ci. Le fabricant a dévoilé une photo sur son compte Twitter qui laisse deviner la taille de son prochain flagship.

Sur la photo, au premier coup d’œil, on aperçoit uniquement le OnePlus 3T posé sur une surface plane. A priori, rien n’indique qu’il s’agit d’un teaser du OnePlus 5. Toutefois, la marque ajoute dans son tweet « Look into the shadow. What do you 5ee ? » ( Regarder l’ombre. Que voyez-vous ?).

En regardant l’image de plus près, et en faisant attention à l’ombre du téléphone, on réalise que celui-ci n’est pas posé directement sur la surface. Un autre smartphone, potentiellement le OnePlus 5 se trouve en dessus du Oneplus 3T. C’est donc un indice laissé par la marque pour deviner la taille de son prochain flagship.

Si on se base donc sur la photo et l’ombre, le OnePlus 5 serait d’une taille similaire, voire même plus petite que le modèle actuel. OnePlus a également déclaré qu’il s’agirait du flagship le plus fin de tout le marché.



OnePlus pourrait dévoiler le OnePlus 5 le 15 juin prochain.



