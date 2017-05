OnePlus 5 : de nouvelles photos révèlent l’absence de prise jack

De nouvelles photos qui ont fuité sur le net ont permis d’avoir les derniers aperçus du OnePlus 5. Elles confirment notamment que le nouveau smartphone sera dépourvu de prise jack. L’une des images montre la partie inférieure du terminal. Il est clairement visible que le OnePlus 5 a abandonné la prise jack. Celle-ci peut toujours se trouver sur le haut de l’appareil, mais c'est peu probable. Tout commeApple, les fabricants de smartphones sont de plus en plus nombreux à dire au revoir à la prise jack et à lui préférer le port USB-C.

La seconde photo montre quant à elle le dos du smartphone. Si on savait déjà que le OnePlus 5 serait doté d’un double capteur photo vertical, cette nouvelle photo confirme bien l’information. Il reste désormais à savoir quel type de capteurs le smartphone va embarquer avec lui. Le OnePlus 5 devrait être prévu pour l’été prochain. Il deviendrait aussi le smartphone le plus cher de la marque.



