OnePlus 5 : une présentation confirmée pour le 20 juin

Ce mardi, OnePlus a finalement annoncé la date de présentation de son prochain smartphone haut de gamme, le OnePlus 5. Celui-ci sera dévoilé officiellement le 20 juin.

Après plusieurs mois de rumeurs et seulement sept mois après la présentation du Oneplus 3T, le constructeur chinois va prochainement présenter son nouveau smartphone haut de gamme. Si l’on savait qu’il serait dévoilé durant l’été, on ne l’attendait pas de sitôt. C’est pourtant le 20 juin, dans moins de deux semaines, que sera présenté officiellement le OnePlus 5, comme l’a annoncé le constructeur ce mardi.

Sur son site Internet, OnePlus a ainsi mis en ligne une image de la mer avec la mention de l’événement de présentation du OnePlus 5 le 20 juin prochain à 18 heures en France. « Concentrez-vous sur ce qui compte », annonce par ailleurs le constructeur chinois.

Par ailleurs, sur son forum français, OnePlus a annoncé une disponibilité en prévente du OnePlus 5 en quantité limitée dans la boutique Colette à Paris le 21 juin dès 11h. A cette occasion, le constructeur offrira aux premiers acheteurs du smartphone une coque de protection ainsi qu’une paire d’écouteurs OnePlus Bullets V2.

Selon les dernières rumeurs, le OnePlus 5 devrait être équipé d’un écran de 5,5 pouces affichant une définition Full HD, du processeur Snapdragon 835 de Qualcomm, de 6 Go de mémoire vive, 64 ou 128 Go de stockage et d’un double capteur photo à l’arrière. Il faudra cependant attendre le 20 juin avant de savoir si ces informations sont confirmées.

