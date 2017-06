OnePlus 5 : rendez-vous demain pour un live à 18h et le test à 18h45

Le OnePlus 5 sera présenté demain, 20 juin. La conférence de presse du groupe chinois débutera à 18 heures, heure française. Elle sera retransmise en direct sur YouTube, mais vous pourrez également la suivre via le compte Twitter de la rédaction @TomsguideFR.

Le meilleur restera à venir puisqu’à 18h45 nous publierons son test sur Tomsguide.fr. Le OnePlus 5 est actuellement en test chez nous. Un membre de la rédaction est à pied d’oeuvre depuis quelques jours pour mettre à l'épreuve ce smartphone tant attendu.

On ne peut encore communiquer aucun résultat, mais la plupart de ses caractéristiques sont déjà connues. Ainsi, fort d’une dalle Full HD de 5,5 pouces, il est propulsé par un Snapdragon 835 et possède un double capteur photo.



Si l’on ne connaît pas encore son prix de lancement, on sait en revanche qu’il sera disponible en exclusivité dans la boutique parisienne Colette dès le 21 juin à 11 heures.

