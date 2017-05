OnePlus 5 : sa configuration en fuite sur AnTuTu

Un OnePlus A5000 est apparu dans le benchmark AnTuTu. Derrière cette référence se cacherait le OnePlus 5 dont la présentation ne devrait plus tarder.



Alors que la plupart des smartphones Android haut de gamme de 2017 sont arrivés sur le marché, on attend encore la copie d’un acteur dominant, le constructeur chinois 1+.



Son prochain smartphone irait se frotter aux Galaxy S8, LG G6 et autres HTC U11. À l’intérieur, la fiche d’AnTuTu indique qu’on devrait y trouver le processeur du moment, à savoir le SnapDragon 835, le plus puissant de Qualcomm. Il y serait associé à 6 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage.



Si les performances du OnePlus 5 ne font presque aucun doute, son affichage serait quant à lui un peu en deçà des standards haut de gamme avec une dalle Full HD (1920 x 1080 pixels) et non QuadHD (2560 x 1440 pixels). C’est en tout cas ce que suggère, encore une fois, AnTuTu. D’autres rumeurs avançaient qu’il serait équipé d’une dalle QuadHD, mais aussi de 8 Go de RAM.

>>> OnePlus 5 : il arrive cet été, voici ses caractéristiques techniques